Giornata mondiale del Benessere Sessuale | i consigli dell’esperta

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dal 2010, il 4 settembre di ogni anno, l’Organizzazionedella Sanità promuove ladelper diffondere una maggiore consapevolezza sul tema. Parlare di, infatti, non significa soltanto informare sulla prevenzione dalle Ist (Infezioni sessualmente trasmesse) e delle gravidanze indesiderate, per quanto siano temi di fondamentale importanza, ma abbraccia una visione più ampia dell’idea di star bene, promuovendo la libertà di vivere la propria intimità, qualunque essa sia, senza pregiudizi. “Vivere la sessualità e la vita sessuo-affettiva in modo sano e consapevole è un aspetto importante nella vita di ciascun individuo – dice la dottoressa Valentina Cosmi, psicoterapeuta e sessuologa Sisp e consulente Lelo -. ...