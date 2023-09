Giorgetti | «Il Superbonus fa danni Tutti hanno mangiato | a noi il conto da pagare» E la platea vota sì alla squadra di governo

E, ha detto chiaramente, il primo motivo di preoccupazione è l'impatto del: un conto da 'mal di pancia' che 'ingessa la politica economica lasciando margini esigui ad altri ...CERNOBBIO " Il ministro del Tesoro Giancarlosi scaglia sul, davanti a Giuseppe Conte che ne fu il promotore: "Ingessa la politica economica e lascia un conto da pagare da 80 miliardi, fino al 2026". L'economista della Lega ...Lo ha detto nel suo discorso conclusivo al Forum Ambrosetti il ministro Giancarlo, alludendo al. 03 set 14:43 Generale britannico Barrons: "L'Ucraina può vincere entro il 2025" L'...

Giorgetti ha un enorme problema: il Superbonus. “Mi viene mal di pancia solo a pensarci” L'HuffPost

«La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione, perché ..."Cina in crisi, guerre, recessione in Germania: una tempesta perfetta. Ma l’Italia resta più attrattiva del passato e il Pil crescerà come previsto In finanziaria otto miliardi per sostenere la transi ...