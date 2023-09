Gigi Datome tocca quota 200 con l’Italbasket | “Emozione unica”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una giornata praticamente perfetta quella vissuta da: la Nazionale italiana di pallacanestro ha sconfitto anche Portorico, dopo la grande rimonta contro la Serbia, portandosi alla fase successiva di questi Mondiali 2023 di Basket. Una doppia soddisfazione per il cestista nostrano che nella sfida che ha spalancato le porte dei quarti di finale della rassegna iridata ha messo a referto la presenza numero 200 in carriera vestendo la maglia azzurra. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook Italbasket)“È un bellissimo traguardo, arrivarci non è scontato – le parole dia La Gazzetta dello Sport -. Ho dedicato tante estati alla Nazionale ma non ho avuto la fortuna di vincere quello che hanno vinto i giocatori che sono davanti a me in questa ...

Ha detto che lascia ma abbiamo visto tutti a che livello ha giocato in questi Mondiali', ha concluso Petrucci riferendosi al capitano, che sta per chiudere la carriera da giocatore.. Capitan Italia ha trovato un'ottima vetrina per provare a non chiuderla qui, sarebbe una delle vittorie più importanti della carriera e la strapperebbe nel finale. Ma anche ...Olbia. Ieri, 3 settembre 2023,, orgoglio olbiese e capitano della Nazionale Italiana, ha riportato la notizia della vittoria contro il Portorico ai mondiali di basket in corso a Manila, 73 - 57. In questo modo l'Italia, ...

Venticinque anni dopo sarà ancora Italia-Stati Uniti ai quarti di finale di un Mondiale di basket. Era dal 1998 che gli azzurri non riuscivano a raggiungere questo traguardo e, come in quella circosta ...L’Italia torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall’ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi Datome (11 punti con 3/5 da tre) che con Melli (7 e ...