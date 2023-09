Gianmarco Pozzecco è raggiante | “Siamo tra le migliori otto!”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una qualificazione sudata, sofferta e meritata.ha condotto l’Italbasket ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2023 e adesso attende di affrontare gli USA, sconfitti dalla Lituania, di quel Paolo Banchero che ha rifiutato la corte azzurra per giocare con la nazionale a stelle e strisce. Una sorta di rivincita contro chi ha rimbalzato un movimento intero che, operai più che mai, si è ritagliato un posto tra leotto del mondo. Le parole di, CT della Nazionale italiana di pallacanestro (Credit foto – Youtube)“Ci credeva solo il padre di Datome, probabilmente perché conosce bene suo figlio – ha dettoa Sky Sport -. Una delle pagine più belle della nostra pallacanestro, ai Mondiali non ...

è il coach che fa i cuoricini ai suoi giocatori, corre ad abbracciarli, chiama 'amore mio' il presidente federale Petrucci e dedica la vittoria al nonno di Matteo Spagnolo che se n'...Usciti 5 falli: nessuno Arbitri: Guilherme Locatelli (Brasile), Martins Kozlovskis (Lettonia), Martin Vulic (Croazia) Spettatori: 4.500 Dichiarazioni post partita Il CTha dedicato ...I Mondiali di basket continuano a regalare grandi storie e non sono solo quelle della meravigliosa Italia di. A prendersi la ribalta sono il Canada e la Lituania che battono ...

“Ci credeva solo il padre di Datome, probabilmente perché conosce bene suo figlio – ha detto Gianmarco Pozzecco a Sky Sport -. Una delle pagine più belle della nostra pallacanestro, ai Mondiali non ...Rispondendo a una domanda in conferenza stampa, Gianmarco Pozzecco ha inserito la prestazione della sua squadra in una prospettiva storica, definendola il miglior risultato del Paese ...