Gianluca Vialli | spunta un messaggio sconcertante poco prima della morte | brividi

REGGIO CALABRIA/ Si giocherà a Reggio Calabria, nello Stadio Oreste Granillo, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, la partita di calcio 'The Legend', in memoria del calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023. 'La Nazionale Azzurri - National Blue W.Tra il 1985 e il 2010, tra i 9 calciatori capaci di vincere i 3 trofei UEFA, 6 sono italiani (Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Sergio Brio, Stefano Tacconi, Marco Tardelli,, poi gli ...Nello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria , domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, si terrà la partita di calcio 'The Legend', in memoria del calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023. La Nazionale Azzurri (National Blue W. ...

Chelsea Bayern Legends in onore di Vialli: l'elenco dei partecipanti Samp News 24

Lecco-Catanzaro 3-4 Incredibile gara tra Lecco e Catanzaro quella giocata ieri all'Euganeo di Padova. Era il giorno dell'esordio in campionato dei lombardi, che tornavano in B dopo 50 anni. Il Catanza ...REGGIO CALABRIA/ Si giocherà a Reggio Calabria, nello Stadio Oreste Granillo, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, la partita di calcio “The Legend Gianluca Vialli”, in memoria del calciatore ...