Gianfranco Zola | «Sono stato un numero 10 per imitare i campioni»

(Di lunedì 4 settembre 2023)si racconta: l’ex10 parla così tra passato, presente e futuro della sua carriera Sul Corriere della Sera Walter Veltroni sta intervistando i grandi numeri 10 della storia. Oggi è il turno di.IL10 – «Ero un ragazzino che viveva in un paesino piccolo della Sardegna e il calcio di alto livello era non so quante galassie lontano da me. Vivevo di emulazione, non avendo il calcio di qualità vicino mi abbeveravo a quello che vedevo in televisione e liberavo le fantasticherie di un bambino che guardava i calciatori e cercava di copiarli, di imparare da loro. E quelli a cui mi ispiravo avevano tutti le stesse caratteristiche: grande tecnica, grande inventiva, grande creatività. Quei giocatori, sempre o quasi, indossavano la maglia ...

Diventavo matto quando gli allenatori mi dicevano cosa fare con la palla" Bergamo 09/12/2021 - Champions League / Atalanta - Villareal / foto Image Sport nella foto:...Le parole di, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, sull'importanza del campionato per i giovani, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell'...Lo ha setto il vicepresidente della Lega Pro, intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la Lega Pro e Now. "Sono arrivato a giocare in Serie A facendo un ...

Gianfranco Zola: «Nessun allenatore doveva dirmi cosa fare. Ora il calcio è sparito. E Mancini mi ha deluso» Corriere della Sera

L'ex attaccante rossoblù si racconta a tutto tondo: dalle origini in una famiglia umile, a Oliena, fino ai grandi successi al Chelsea e in Nazionale ...Fare un assist a Gigi Riva. «Mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Credo ci saremmo divertiti molto». Gianfranco Zola cita Rombo di Tuono in una lunga intervista rilasciata al Corriere. Dove parte ...