Gianfranco Zola si confessa | “tenevo alla mia indipendenza”

(Di lunedì 4 settembre 2023): il racconto di alcuni miti e delle sue caratteristiche, ex giocatore di Cagliari, Napoli, Parma e Chelsea ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il fantasista sardo ha parlato del giocatore con cui gli sarebbe piaciuto giocare ed anche delle sue caratteristiche ed anche di altri miti del calcio che hanno giocato più o meno nel suo periodo. Ecco le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Gigi Riva e fargli un assist–l’ex attaccante rossoblù – Credo ci saremmo divertiti molto.” Il suo amore per questo sport inizio così: “Mio padre era diventato amico di alcuni giocatori della squadra del paese che erano chiamati gli ‘stranieri’ perché venivano dai paesi vicini. Loro mi regalarono quel pallone di plastica, un Super Tele, e mia mamma dice che ...

Gianfranco Zola: «Nessun allenatore doveva dirmi cosa fare. Ora il calcio è sparito. E Mancini mi ha deluso» Corriere della Sera

Questione di fantasia e libertà. Pane di Gianfranco Zola. Componenti che pare stiano un po' scomparendo dal calcio di oggi. Il fantasista ...“Sono rimasto sorpreso. Se devo essere sincero, non me lo aspettavo”. Così Gianfranco Zola sulla decisione di Roberto Mancini di rinunciare alla panchina della nazionale italiana e passare poi a quell ...