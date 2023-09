Gesesa | interruzione idrica da domani notte | le zone interessate a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuticomunica che, a causa di un notevole e continuo assorbimento idrico sulla rete di distribuzione, si rendono necessarie delle chiusure programmate del Serbatoio “Gesuiti” per consentire un’ottimale erogazionenelle ore diurne ed un incremento della capacità di compenso nei serbatoi cittadini. Pertanto, nelle notti tra il 05 e il 06 settembre e tra il 06 e il 07 settembre, dalle ore 01.00 alle ore 05.30, sarà sospesa l’erogazione. Lesono: Via Pacevecchia, Via Raffaele Delcogliano, Via Luigi Intorcia, Via Antonio Lepore, Viale Aldo Moro, Via Roberto Ruffilli, Via Saverio De Dominicis, Via Mario Cirillo, Via Angelo Mazzoni, Via Giovanni Perlingieri, Via Cristoforo Ricci, Via Gaetano Donizetti, Via Albert Enistein, Via Enrico Fermi, Via ...