Genzano – Due giovani fermati | droga | armi e mazza da baseball

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nell’ambito di mirati servizi volti a prevenire reati contro il patrimonio presso le abitazioni in tutta l’area dei Castelli Romani, effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Velletri, iniziati a luglio scorso e perdurati per tutta l’estate, che hanno già consentito l’arresto di 4 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 9, lo scorso mercoledì, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato duedi 19 e 26 anni, uno italiano e l’altro di origini brasiliane, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo died oggetti atti ad offendere. I due, rispettivamente di Ariccia edi Roma, sono stati controllati dai Carabinieri mentre erano a bordo di un’auto in sosta, in atteggiamento sospetto, lungo via Di Vittorio a ...