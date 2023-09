Gender reveal party finisce in tragedia | aereo sgancia la polvere rosa sulla festa poi si schianta Morto il pilota

(Di lunedì 4 settembre 2023) La sequenza postata sui social ha dell’incredibile. Ildi un Piper PA-25 èin seguito allo schianto dell’su cui stava volando. Ha compiuto una manovra di volo radente su unaorganizzata per svelare il sesso del nascituro, scaricandosu genitori e invitati. Nel riprendere quota l’ala si è spezzata. Il fatto è avvenuto nella città di San Pedro, in Messico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dramma in Messico: il pilota di un piccolo velivolo era stato ingaggiato per diffondere fumogeni ad una festa del tipoparty, dove si svela con la scia del fumo il sesso di un nascituro. Ma si sono spezzate le ali e l'aereo è precipitato. Niente da fare per il ...

Conoscete il gender reveal Si tratta di una festa che si tiene durante la gravidanza per rivelare il sesso del bambino alla famiglia e agli amici dei genitori in attesa, e talvolta ai ...(Today.it) Su altri media L'incidente è accaduto domenica 3 settembre, durante un gender reveal party, cioè una festa appositamente organizzata per svelare il sesso di un nascituro.