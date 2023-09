Gauff ai quarti | Wozniacki ko fra gli applausi | ' Sembra non abbia mai lasciato il circuito'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ogni passo avanti è un passo in meno verso l'obiettivo. Ogni vittoria è un passo in più nel libro dei record dello US Open. Con il 63 36 61 sull'ex numero 1 del mondo Caroline, Coriè ...

Sono dunque tre gli yankee neidi finale maschili. In casa USTA i brindisi non si contano ...per il primo pomeriggio nell'Arthur Ashe Stadium dove la giovane aspirante numero 1 WTA Coco- ...Una suggestione evidente anche a Flushing Meadows, anche negli USA, anche con una statunitense cometutta proiettata verso il futuro a giocarsi un posto neiallo US Open. Poiha ...Ma non finisce qui, perché aila ceca sfiderà Sorana Cirstea, vincitrice di Belinda Bencic , ... se in semifinale se la dovrà vedere con Ostapenko, Wozniacki o molto più probabilmente con...

Gauff ai quarti, Wozniacki ko fra gli applausi: 'Sembra non abbia mai ... Tiscali

Per l'ex coach di Agassi e Roddick, intervistato da Super Tennis, la prima griglia di partenza dei favoriti è un triumvirato: ...A poche ore dall’ultimo match ufficiale di John Isner, che a 38 anni suonati era il più vincente americano in attività, l’USTA - la United States Tennis Association - sta gongolando per la folta pattu ...