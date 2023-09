Gasdotti e geopolitica | ecco cosa si muove attorno al TurkStream

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non c’è solo il grano al centro delle dinamiche che toccano il comune sentire di Ankara e Mosca, ma anche la delicata questione energetica. L’incidente al Nord Stream, di fatto, ha rappresentato la prosecuzione in acqua delle controversie sulla sicurezza energetica, per cui si fa largo in alcuni Paesi il timore che gli incidenti possano essere replicati sul Turk Stream a poche ore dal vertice Erdogan-Putin. Spettatore interessato sarà anche l’Egitto di Al Sisi, dal momento che l’adesione alla famiglia dei Brics potrebbe innescare nuovi investimenti grazie all’interesse di operatori cinesi, russi e indiani. Le parole di Vucic “Speriamo non passi in mente a nessuno di attaccare ciò che abbiamo costruito e pagato per lasciarci senza gas durante l’inverno. Non c’è alcun segno che ciò sia possibile e sono sicuro che nessuno si sognerebbe di farlo”, ha sottolineato Vucic, aggiungendo che la ...