Gas | ad agosto la bolletta torna a salire | in aumento del 2 | 3 per cento rispetto a luglio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Fine estate amaro per le famiglie italiane: le bollette disaranno, in media, più altea quelle di. Lo conferma Arera, che stima come ladel gas per la famiglia tipo in tutela, con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, sarà del 2,3 perpiù caraa quella di. Per il mese di, il prezzo della sola materia prima gas (Cmem), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 a megawattora, con il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo pari a 90,47 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. L’è «determinato interamente» dal costo del gas, mentre gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura ...