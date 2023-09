Garcia corre ai ripari | su cosa lavorerà durante la sosta per le Nazionali

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laper gli azzurri sarà più che mai sacrosanta e indicativa e sarà utile per lavorare, ricaricare le energie e ripartire al meglio. Un ambiente dove tutto è bianco o è nero, questo lo ha capito anche Rudi. Come si legge dall’edizione odierna del quotidiano il Mattino, ci sarà tanto da fare per Rudiqueste soste per le. Uscito sconfitto dalla Lazio con lo stadio di casa rimasto impietrito, c’è da archiviare questo risultato e pensare alla partita di Genova. Tra 15 giorni ci saranno gli uomini di Gilardino ad aspettare gli azzurri e l’obiettivo deve essere rivolto a quella partita. Un incidente di percorso quello per Rudied il Napoli. In città si inizia a respirare un’aria di malcontento dove i tifosi pretendono sempre il meglio dalla loro ...