Galatasaray | trattativa avanzata col Tottenham per Ndombelé

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilpotrebbe presto chiudere per un colpo a centrocampo dalcon gli inglesi perIlpotrebbe presto chiudere per un colpo a centrocampo dalcon gli inglesi per. «Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, ilHotspur Football & Athletic Company Limited, in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Tanguy Ndombele Alvaro».

Il calciomercato in Turchia è ancora aperto e l'ex centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele è ad un passo dalla firma con il. Ad annunciare laper l'ex Napoli è stato lo stesso club turco " Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, il Tottenham Hotspur, in merito al ......22.50 - Saltata lafra Taremi e il Milan. ( I DETTAGLI ) 22.45 - Come anticipato già nei giorni scorsi , il Genoa accoglie Bekan Kutlu , centrocampista classe '98 in arrivo dalIn particolare, alcuni rumors provenienti dalla Turchia avrebbero riportato la notizia secondo cui Paul Pogba avrebbe svolto le visite mediche con il, ma lasarebbe saltata ...

Il Galatasaray annuncia: "Avviata la trattativa per Ndombelé". L'ex ... TUTTO mercato WEB

Ora, però, Tanguy è a un passo dal Galatasaray: il mercato in Turchia non è ancora chiuso. Inoltre, ad annunciare le negoziazioni, è stato lo stesso club turco: "Sono iniziate le trattative ufficiali ...Tanguy Ndombele sarà presto un giocatore del Galatasaray. I campioni di Turchia hanno annunciato che "sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, il Tottenham Hotspur, in ...