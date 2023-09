(Di lunedì 4 settembre 2023)– Unsi è verificato oggi intorno alle 13, all’incrocio trae Via Europa a. Nell’, un’è entrata in collisione con un mezzo a due ruote che trasportava duea bordo. Sul luogo dell’sono intervenute prontamente dueambulanze, un’medica e le forze dell’ordine locali, compresa L'articolo Temporeale Quotidiano.

Anche gli altri due ragazzi sentiti martedì dal gip Marco- Samuele La Grassa ed Elio Arnao - ... Davanti al gip hanno detto di avere compreso di avere commesso una cosa, ma per errore. ' ...'Ho sbagliato - dice Christian Maronia al magistrato Marco- chiedo scusa alla ragazza e alla ... Stessa linea difensiva anche per il terzo ragazzo ascoltato ieri, Elio Arnao : 'Unerrore - ...... si scioglie in lacrime di fronte al magistrato che lo interroga, Marco. "Ho sbagliato - dice ... Stesso ritornello pure per Elio Arnao, il terzo della combriccola: "Unerrore - ammette - ma ...

Gaeta / Grave incidente in Corso Cavour: due giovani feriti in uno scontro tra auto e moto Temporeale Quotidiano

Gaeta - Non basta il braccialetto elettronico anti-stalker a mantener lontano un 27enne di Gaeta dalla sua vittima, e non bastano neanche gli arresti domiciliari da cui evade per ben due volte. La vic ...L'appuntamento è per lunedì 4 settembre presso la Villa Comunale di via Marina di Serapo, per accogliere i runner, che poi proseguiranno verso Terracina.