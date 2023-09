Gabriel Guevara arrestato a Venezia | il comunicato dell’agenzia

È stato arrestato a Venezia il 22enne spagnolo, giovane attore noto per aver recitato nel film Culpa mía (in Italia è uscito col titolo: " È colpa mia "), trasposizione cinematografica basata sul romanzo pubblicato sulla ...... bellezze sul red carpet di 'The Killer' 04/09/23, le foto social 03/09/23 Fotogallery - A Venezia 80 il Leone d'oro alla carriera a Tony Leung 03/09/23 Fotogallery - Venezia 80, il ...Si trovava a Venezia per ritirare un premio al Filming Italy Best Movie International Award, ma secondo quanto riportato dalla testata Europa Press, sarebbe stato arrestato:, attore spagnolo di 22 anni, sarebbe infatti destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia per violenza sessuale , reato commesso in territorio francese ...

Venezia, arrestato l’attore Gabriel Guevara. La Biennale: “Non era al Lido per noi” la Repubblica

La Biennale di Venezia ha subito precisato che le attività promozionali di Guevara al Lido non erano legate in alcun modo all’organizzazione dell’80esima Mostra del Cinema ...Spanish actor and teen idol Gabriel Guevara has been arrested in Venice on an international warrant issued by France for alleged sexual assault, Italian media reported Sunday. © ANSA ...