Gabon | il generale golpista Oligui promette elezioni “libere e trasparenti”

IlBrice Clotaire Oligui Nguema, a capo del colpo di Stato che ha rovesciato Ali Bongo Ondimba , ha prestato giuramento income presidente di un periodo di transizione al termine del quale ...Ilgolpista Brice Oligui Nguema ha prestato giuramento oggi a Libreville come presidente ad interim del, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Ali Bongo il 30 agosto. Lo ...Ilgolpista Brice Oligui Nguema ha promesso, al momento del giuramento come presidente di transizione del, di "restituire il potere ai civili" attraverso "elezioni libere, trasparenti ...

Golpe in Gabon, generale Nguema giura da presidente ad interim: ultime news Adnkronos

Lunedì il generale Brice Oligui Nguema, il leader dalle forze militari che mercoledì scorso avevano compiuto un colpo di stato in Gabon, ha prestato ...Il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, a capo del colpo di Stato che ha rovesciato Ali Bongo Ondimba, ha prestato giuramento in Gabon come presidente di un periodo di transizione al termine del ...