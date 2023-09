Gabon | i golpisti promettono referendum e nuove elezioni

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 settembre 2023) Insediatosi come presidente ad interim del, il generale golpista Brice Nguema ha promesso unsu una nuova Costituzione. Così come su una nuova legge elettorale e un nuovo codice penale, oltre alibere e trasparenti. In un discorso nella capitale Libreville dopo il giuramento da presidente, Nguema ha difeso il golpe del 30 agosto scorso come un atto patriottico e necessario, riferisce la Bbc. “Quando il popolo è schiacciato dai leader, tocca ai militari restituirgli dignità e libertà” ha affermato, citando le parole di Jerry Rawlings, il militare che prese il potere in Ghana e poi divenne presidente dopo il ritorno alla democrazia. “È in questo spirito che noi forze di difesa abbiamo preso le nostre responsabilità rifiutando un processo elettorale iniquo“, ha aggiunto il generale. Si riferiva, in questo caso, ...