Il prossimo 9 settembre Rtl 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto "Finalmente a casa" di Francesco Gabbani. Ad annunciarlo lo stesso ai microfoni dell'emittente. "Siccome mi imbarazzo durante i festeggiamenti del mio compleanno quando le persone mi danno i regali ho pensato, sarà meglio che organizzi un concerto

Gabbani festeggia il compleanno il 9 settembre con un concerto a Carrara: “Finalmente a casa” La Repubblica Firenze.it

L’evento trasmesso in diretta alla radio. “Le mie canzoni e la mia musica partono dall'ispirazione di aver vissuto questo luogo” ...CARRARA - Francesco Gabbani torna in diretta su RTL 102.5 in "Non Stop News" insieme a Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica e parla del suo ...