G20 India | Cina conferma | Xi non andrà a vertice Nuova Delhi

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Pechino: Xi Jinping nonal G20 ail 9 e 10 settembre prossimi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, senza fornire le ragioni per cui il presidente salterà il. Al suo posto inci sarà il premier cinese Li Qiang, ha reso noto la portavoce del ministero Mao Ning. Assente al summit anche il presidente russo Vladimir Putin, che manderà il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

