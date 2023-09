Futuridea e Gal Molise insieme per la nascita del primo L I T

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutie GalVerso 2000 sono pronte per ladelLaboratorio di Innovazione Territoriale (L.I.T.) quale punto di incontro e di collaborazione tra il mondo della ricerca, dell’impresa e degli stakeholders locali per implementare soluzioni e progetti innovativi che sostengono lo sviluppo competitivo dei settori agroalimentari, artigianali e manifatturieri ponendo attenzione alla tutela delle risorse ambientali e degli ecosistemi. Si tratta appunto di un progetto rivolto prevalentemente ai territori rurali ed interni. La manifestazione di interesse è rivolta ad imprese ed organizzazioni interessate all’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi dell’agricoltura, artigianato e manifattura. Per rispondere alla presente manifestazione d’interesse è necessario ...