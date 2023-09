Frullato di Barbabietola o rapa rossa dalle infinite proprietà

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 settembre 2023) La, in botanica Beta Vulgaris, è un tubero della famiglia delle chenopodiacee. Ha una polpa violacea e soda, dal sapore dolciastro e terroso, una consistenza soda, insomma, la conosciamo tutte e spesso è utilizzata come colorante naturale. Si raccoglie tra settembre e ottobre e ha innumerevolibenefiche per la nostra salute. Scopriamole insieme.: leLaapporta pochissime calorie, appena 19 ogni 100 g di prodotto. È composta principalmente di acqua al 91%, seguono i carboidrati al 4%, 2,5% di fibre, una parte irrisoria di grassi e proteine. Ma contiene un’ottima dose di vitamina C, B1, B2, B3, calcio, ferro, fosforo, potassio e sodio. È fonte di ...