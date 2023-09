Frontex | nei prossimi mesi aumenteranno le migrazioni verso l’Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli “sviluppi sul campo”, scrivenell’analisi sui rischi per l’anno che verrà, in una serie di Paesi di origine e di transito, guidati da “fattori macroeconomici globali” (soprattutto inflazione persistente e recessione globale), avranno “un impatto negativo” sulle condizioni socioeconomiche di ampie popolazioni e faranno presagire un aumento dei flussi migratoril’Europa. Nel 2023-2024, scrivein un rapporto, le rotte del Mediterraneo orientale e centrale “vedranno una maggiore attività migratoria” Per il 2023/2024, sempre secondo l’analisi di, “è probabile” che le rotte del Mediterraneo orientale e del Mediterraneo centrale “vedranno una maggiore attività migratoria e una proporzione più elevata dei flussi migratori complessivile frontiere esterne ...