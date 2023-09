Leggi su leggioggi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ancora per tutto il 2023 ia 3.000sono esentasse, almeno per i dipendenti con. Diritto al quale si accede compilando unper il datore di lavoro, che deve essere messo a conoscenza dell’esistenza di uno o piùa carico. Il beneficio inserito nel Decreto Lavoro 2023 riconosce ai genitori una soglia di esenzione fiscale maggiore rispetto al tetto ordinario dei 258,23, ma la prole deve essere fiscalmente a carico del dipendente. In breve cosa sono ie per chi sono esentasse. Inoltre alleghiamo il fac simile deldi ...