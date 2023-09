Francia | Deschamps | “Giroud? Ha il desiderio di rimanere ai massimi livelli”

Didier, ct della Nazionale francese, ha così parlato di Olivier Giroud: le dichiarazioni sull'attaccante Le parole di Didierin conferenza stampa, dove ha elogiato le qualità di Giroud, attaccante del Milan. Le dichiarazioni del ct francese. LE PAROLE - "Se è ancora qui è solo merito suo. Ha il fisico che lo aiuta,...Commenta per primo Il commissario tecnico della, Didier, ha parlato in conferenza stampa anche di Benjamin Pavard , neo - acquisto dell'Inter. In particolare il tecnico francese ha espresso le sue speranze e i suoi dubbi sul ...Commenta per primo Parlando in conferenza stampa dal ritiro della, il ct francese Didierha parlato anche di Olivier Giroud elogiando a scena aperta il centravanti del Milan. 'Se è ancora qui è solo merito suo. Ha il fisico che lo aiuta, lo stile ...

