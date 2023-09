Francesco Gabbani | il concerto evento a Carrara in diretta su RTL 102 5

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ildinella suasarà trasmesso inin radiovisione su RTL 102.5torna insu RTL 102.5 in Non Stop News insieme a Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica e parla del suo/festa del prossimo 9 settembre a, con cui tornerà a incontrare il pubblico della sua città per festeggiare il suo compleanno insieme anche al pubblico di RTL 102.5, che trasmetterà inin radiovisione la serata. “Sarà uncon al centro la musica, un susseguirsi di canzoni che hanno fatto la mia storia artistica fino ad oggi“. Aper festeggiare con un ...

CARRARA -torna in diretta su RTL 102.5 in 'Non Stop News' insieme a Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica e parla del suo concerto/festa del prossimo 9 settembre a Carrara, con cui ...La cantante reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, che l'ha vista classificarsi al secondo posto alle spalle di(che […] Navigazione articoli Coldiretti, il ...Appuntamento questa sera, a Francavilla al Mare, con il concerto diper il Festival dannunziano. A Ortona è di scena l'Italian style festival: venerdì si inizierà con il concerto di ...

Francesco Gabbani festeggia il suo compleanno con un concerto in radiovisione su RTL 102.5 RTL 102.5

CARRARA - Francesco Gabbani torna in diretta su RTL 102.5 in "Non Stop News" insieme a Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica e parla del suo ...Carrara, 3 settembre 2023 – Francesco Gabbani festeggia il compleanno con un concerto speciale. Il 9 settembre il cantautore compie 41 anni e per l’occasione regala ai fan (e si regala) un live nella ...