FOTO – Audero dopo Inter-Fiorentina | «Grande vittoria davanti ai nostri tifosi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Emilha pubblicato un post sui social network a seguito del successo conquistato in, gara valevole per il terzo turno di Serie A. POST – A seguire il messaggio e lacondivisi in un contenuto presente sul profilo Instagram di Emillain, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A. “aiprima della sosta, bravi ragazzi! @“. Emil– InstagramFonte: Instagram Emil-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...