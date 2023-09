Formula1 | Sainz e l' orologio rubato | ' Grazie a chi mi ha aiutato'

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questa sarà ricordata solo come una spiacevole storiella". Lo ...

"Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri - ha proseguito- alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi". La rapina è fallita in ..."Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi", ha aggiunto. - foto LivePhotoSport - . pdm/...È il punto sul quale chiaramente Red Bull riesce a fare la differenza ", commentanel dopogara, approfondendo stato di salute della Ferrari monzese e degli avversari diretti. Ancora sulla ...

Sainz derubato dell'orologio a Milano: il pilota blocca i ladri aiutato dai passanti La Gazzetta dello Sport

30 in via Manzoni a Milano hanno rubato un orologio di lusso del valore di non meno di 300mila euro al pilota di Formula 1. "Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri - ha proseguito Sainz - ...Quello visto ieri in pista a Monza è stato un Carlos Sainz eccezionale, che ha conquistato un meritatissimo podio nel Gran Premio d'Italia alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Pere ...