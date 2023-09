Fondazione Crc | ‘Dialoghi sul talento’ | il 9 ottobre Pep Guardiola a Cuneo incontrerà migliaia di studenti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il prossimo lunedì 9sarà una giornata da ricordare perdidelle scuole superiori nell’ambito del ciclo di incontrisul. A, in un evento organizzato dallaCrc, sarà infatti presente l’allenatore del Manchester City Pep. L’appuntamento al Palazzetto dello Sport, è in collaborazione conVialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus ee con il supporto del Festival Collisioni. La partecipazione sarà aperta al pubblico gratuitamente, con iscrizioni dal sito www.crc.it a partire dal 20 settembre. L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Alberto Brandi, avrà come temi il ...

Pep Guardiola incontrerà gli studenti di Cuneo per parlare di talento e gioco di squadra La Stampa

