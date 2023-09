Foggia | l’assassino della tabaccaia ha confessato | cos’è successo quel giorno

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nella mattinata di ieri, domenica 3 settembre 2023, è stato catturato e sottoposto a fermo un uomo di 43 anni di origini marocchine. Sarebbe luidi Francesca Marasco, la72enne uccisa a coltellate nel suo negozio ail 28 agosto scorso. I carabinieri hanno interrogato il 43enne, che hadi aver colpito Francesca Marasco. Il legale ha parlato a nome del killer raccontando gli attimi prima eli dopo l’omicidio.uccisa a coltellate: la confessione del killer Il cittadino marocchino, bloccato dai carabinieri a Napoli nella serata di sabato 2 settembre, stava tentando la fuga. Per anni ha lavorato in Puglia come bracciante agricolo e conosceva bene la tabaccheria dove ha commesso il crimine. Secondo quanto ...