Fleetwood Town vs Tranmere Rovers – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il, in difficoltà in League One, aprirà la sua campagna di EFL Trophy con una sfida contro il, squadra di League Two, martedì 5 settembre sera. Ilarriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-1 contro il Charlton Athletic in campionato sabato scorso, mentre ilè stato battuto per 1-0 dal Wrexham in quarta serie nello stesso pomeriggio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha annunciato ...