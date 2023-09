Fitto a Bruxelles per il Pnrr Come è andato il confronto con la Commissione Ue

(Di lunedì 4 settembre 2023) Poche ore fa il ministro per gli Affari Europei e con delega al, Raffaele, è volato aper presentare le modifiche del governo al Piano e scrivere la parola fine sulla terza rata, che per l’Italia vale 18,5 miliardi. E così, quasi in contemporanea con la visita del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in Cina e subito dopo la pausa estiva,ha messo piede a Palazzo Berlaymont per l’incontro con Celine Gauer, a capo della Task force europea sul Recovery. Dopo una lunga attesa e un doppio intervento di modifiche la richiesta per la terza rata miliardi ha incassato nelle scorse settimane la luce verde dellaeuropea. Con il sì del Consiglio Ue atteso nei prossimi giorni il bonifico europeo dovrebbe dunque concretizzarsi. Allo stesso tempo Palazzo ...

"E' andata molto bene, sono ottimista. Si lavora in maniera positiva". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr Raffaelerispondendo ai cronisti al termine dell'incontro con il capo della task force europea per il Recovery, Celine Gauer.Il ministro Raffaeleè volato aper incontrare la capa della task force per il Recovery, Celine Gauer . "I servizi della Commissione hanno avuto oggi un incontro con il ministro ...Il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il PNRR, Raffaele, è adove incontrerà Celine Gauer , a capo della Task force europea sul Recovery. Sarà la prima occasione per discutere del nuovo Piano italiano. Il governo Meloni ha infatti ...

Pnrr, Fitto a Bruxelles: in arrivo la terza rata da 18,5 miliardi di euro. Ue: clima costruttivo Il Sole 24 ORE

BRUXELLES, 04 SET - E' andata molto bene, sono ottimista. Si lavora in maniera positiva". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo ai cronisti al termine ..."E' andata molto bene, sono ottimista. Si lavora in maniera positiva". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo ai cronisti al termine dell'incontro con i ...