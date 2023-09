Firenze | turista tedesco sale su fontana Nettuno per una foto | danni alle zampe del cavallo per 5mila euro - VIDEO

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un nuovo sfregio di un'opera italiana, protagonista suo malgrado ladi. Un22enne si è arrampicato per farsi fare unadai suoi amici col cellulare. Per sfortuna sua, ha sfregiato ledel, precisamente la zampa anteriore destra della statua

Fondamentali le telecamere di sorveglianza A permettere di rintracciare il turista, scappato con gli amici subito dopo aver scattato la fotografia, sono stati i filmati delle telecamere. Il turista ha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno ed è salito sul bordo della vasca. Con un salto si è poi arrampicato sulla zampa del cavallo, arrivando alla base della carrozza. È un cittadino tedesco di 22 anni il turista che la notte scorsa a Firenze è salito sulla statua del Nettuno, danneggiandola. Il giovane, residente a Berlino, è stato denunciato dalla polizia municipale che lo ha individuato.

Firenze, turista scala fontana di Nettuno per una foto: danni per 5mila euro TGCOM

Poco più di dieci giorni fa era toccato alle colonne del Corridoio Vasariano. Stavolta, alla fontana del Nettuno, in piazza della Signoria. Ancora un monumento danneggiato a Firenze. Firenze, turista sul Nettuno per una foto: danneggia la statua e fa danni per 5mila euro.