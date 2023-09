Firenze | turista scala la statua del Nettuno Ripreso dalle telecamere I video

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unè salito di notte sulladiche si trova in piazza della Signoria, nel centro di: obiettivo dell'uomo scattarsi un selfie. Lea circuito chiuso della sorveglianza lo hanno, però, visto e hanno consentito un veloce intervento. L'uomo è stato identificato e, come ha annunciato il sindaco Nardella, sarà multato: "Questoha pensato bene di salire sulper un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato". Un'analisi più approfondita ha verificato un danno al piede che dovrà essere sistemato con un costo stimato di 5000 euro (viceo tratto da X).