Firenze | turista scala fontana di Nettuno per una foto | danni per 5mila euro

Ilha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno ed è salito sul bordo della vasca. Con un salto si è poi arrampicato sulla zampa del cavallo, arrivando alla base della carrozza e, ...È un cittadino tedesco di 22 anni ilche la notte scorsa aè salito sulla statua del Nettuno, danneggiandola. Il giovane, residente a Berlino, è stato denunciato dalla polizia municipale che lo ha individuato. Secondo la ...Dagli accertamenti svolti dagli esperti della Fabbrica di Palazzo Vecchio è poi emerso che la Fontana aveva subito un danno a causa del peso e del calpestio deltedesco. La zampa anteriore ...

Come funziona il New Turista per sempre Nel primo gioco ... Gli incendi nella provincia di Firenze La situazione non è ancora sotto controllo perché le … Leggi tutto Come detto, il premio più ...Ancora un monumento danneggiato. Questa volta a Firenze dove, nella notte, un turista tedesco di 22 anni si è arrampicato sulla fontana di Nettuno, in piazza della Signoria, per farsi scattare una fot ...