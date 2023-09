Fiorentina | Nardella | «Non lascio abbandonato il Franchi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di Dario, sindaco di firenze, sullo stadio: «Non voglio replicare l’abbandono del Flaminio a Roma» Il sindaco di Firenze Dario, intervistato su Radio Bruno Toscana, ha parlato della situazione dello stadio della, l’Artemio. Di seguito le sue parole. «Ho registrato sullo stadiomolto interesse, è una bella sfida: una parte rilevantissima di risorse già l’abbiamo, 130 milioni di euro. Se non la vogliamo perdere dobbiamo fare la gara d’appalto per questa parte non appena, ed è questione di giorni, sarà pronto il progetto esecutivo di Arup. Per volontà dello stato italiano lo stadioè tutto vincolato, non è il Comune che mette i vincoli. Nonlo ...