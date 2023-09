Finite le vacanze il Governo alla prova di serietà della manovra economica

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 settembre 2023) La politica non può fare miracoli sull’economia e il sentiero per l’Italia è molto stretto in questo 2023-2024. Uno scempio politico chiamato bonus 110% è già costato oltre 100 miliardi alle casse statali: è stato varato daldi centrosinistra di Conte ed è stato avto come politica green dCommissione Europea. Il buco è profondo e non finirà a breve. Un pessimo affare che oggi riduce lo spazio in bilancio per ilMeloni. Più in generale sono finiti i tempi dei cordoniborsa larga e dopo due anni di deficit e tasse basse si va verso una correzione importante. La BCE, arrivata in ritardo sull’inflazione, è stata costretta ad un rialzo dei tassi d’interesse rapido e senza soste. Il risultato è la riduzionecrescita e l’aumento del costo del debito, ma ...