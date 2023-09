Sono 6 le tenniste italiane ad aver superato le qualificazioni del 15mila dollari di, nuovo torneo ITF femminile che si sta disputando sui campi in terra rossa dell'Italian Tennis Academy di via Campo Maro. Si tratta di Eleonora Alvisi, prima testa di serie, Benedetta ...Tre a uno del Cerveteri sulRomani e avanti in coppa Italia. 'Dobbiamo migliorarci, siamo solo alla terza gara della stagione - dice Superchi - Contro ilabbiamo sofferto i primi dieci minuti, poi siamo usciti alla distanza molto bene, con autorità e determinazione. La squadra ha grandi margini di crescita, le aspettative sono più che ...Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione didi Autostrade per l'Italia. Attualmente si registrano 8 km di coda, in aumento, in direzione Roma.

Fiano Romano: Alvisi ed altre 5 italiane si qualificano SuperTennis

Sono 6 le tenniste italiane ad aver superato le qualificazioni del 15mila dollari di Fiano Romano, nuovo torneo ITF femminile che si sta disputando sui campi in terra rossa dell’Italian Tennis Academy ...Tre gol del Cerveteri al Fiano Romano, in attesa di conoscere l'avversario per domenica prossima. Grazie alle reti di Toscano, Fagioli e Falco finisce 3 a 1 per i cervi, che superano il primo turno di ...