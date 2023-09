Festival di Venezia | il regista premio Oscar di Drive my Car “colpisce” ancora con Evil does not exist

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per ammirarne i conturbanti intenti politici ed estetici dinot, in Concorso a80, andrebbero visti e rivisti soltanto gli ultimi dieci minuti finali. Ilgiapponese Ryusuke Hamaguchi è capace di cucire suono e immagine come solo una manciata di migliori al mondo. E questa volta c’è una sorta di emblematica Val di Susa giapponese innevata e dai torrenti gorgoglianti a staccarsi dallo sfondo e a diventare, nella difesa della sua integrità, senso assoluto dell’opera. Là, in un villaggio in mezzo ad alberi e rocce, vivono il placido Takumi e sua figlia Hana. Lui taglia la legna, fa scorta di acqua di sorgente, si sofferma ad assaggiare le erbe spontanee del bosco per farne cibo, mentre lei va e viene da scuola, spesso prendendo in autonomia la strada di ...