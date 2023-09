Festival di Venezia | Ascani alla proiezione del documentario restaurato “L’inchiesta parlamentare sulla miseria”

(Di lunedì 4 settembre 2023)– In occasione del 70° anniversario della conclusione dei lavori della Commissioned’inchiesta, su iniziativa del Comitato per la Documentazione della Camera, viene presentata80a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di, la versione restaurata delche illustrò gli esiti dell’indagine. Laè in programma per venerdì 8 settembre alle 18, presso l’Hotel Excelsior del Lido dipresenza della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna(foto). Il lungometraggio di 27 minuti fu realizzato dall’Istituto Luce, con la regia di Giorgio Ferroni, e proiettato il 16 agosto 1953 nell’ambito della 14a Mostra ...

...Artificiale irrompono dunque acon La Bestia di Bertrand Bonello, presentato in concorso alla Mostra del Cinema. Il film interpretato da Léa Seydoux, uno dei più apprezzati di questo,...Insieme sul red carpet deldel Cinema diper dire no alla violenza contro le donne.- Mestre: si apre ildella Politica di Mestre, realizzato sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica da Fondazione Gianni Pellicani, in partnership con Fondazione di, M9 -...

Venezia 80, oggi Priscilla di Sofia Coppola e Woody Allen. DIRETTA Sky Tg24

Sono volati a Venezia per il Festival del Cinema, apparendo adorabili in total black. Si sta svolgendo l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ogni giorno il red carpet viene preso ...Priscilla la recensione del film biografico di Sofia Coppola su Priscilla e Elvis Presley presentato al Festival di Venezia in concorso ...