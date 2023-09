Festival di Venezia 80 | i look top e i look flop della quinta serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Altra giornata, altra corsa all’80 edizioneMostra del Cinema di. Il red carpet è di questa edizione sicuramente il momento più atteso, in cui il cinema si fonde con la moda e ci fa sognare con i suoi abiti da capogiro. In questaDavid Fincher ha portato a80 The Killer, con Michael Fassbender, Tilda Swinton e Charles Parnell. Il film, tratto da una graphic novel francese, racconta le vicende di un sicario professionista interpretato da Fassbender. Ma è anche il giorno de La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley. E poi The Caine Mutiny Court-Martial del regista appena scomparso William Friedkin. Red carpet diremmototal black cominciando dalla ...