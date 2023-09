Festival di Venezia 2023 | sono le star over 40 a dettare moda

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 settembre 2023) Mostra del Cinema dial giro di boa, la prima settimana delsi è ufficialmente conclusa. Se è ancora presto per decretare la vincitrice del Leone d’oro allo stile, è possibile comunque notare come laall’italiana sia la vera protagonista di questa edizione. Sul Red Carpet, serata dopo serata, la battaglia al miglior look si fa sempre più dura, con outfit che iniziano a diventare più creativi e ricercati. Non solo top model e giovani promesse, questo weekendstate le40 alegge. Da Carla Bruni a Isabelle Huppert, lo stile delnon ha limiti d’età. Ecco i migliori look a 40, 50, 60 e 70 anni avvistati in laguna. ...