Festival del Cinema di Venezia 2023 | noto artista spara a zero | “Red carpet pieno di str**”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 4 settembre 2023) Personaggi tv. “*”:di, insulti choc sul red: “Vergogna” – Senz’altro l’edizionedella Mostra deldisarà ricordata per le polemiche. Intendiamoci, ogni anno ce ne sono. Forse, a differenza del passato però, a questo giro, hanno colpito ancor di più, per via delle bocche da cui tali attacchi son partiti: in prima linea Pier Francesco Favino, che non ha gradito il fatto di affidare il ruolo di protagonista di un film su Enzo Ferrari ad un attore straniero. Ma non solo… Leggi anche: Myrta Merlino, parte male l’avventura a Pomeriggio 5: cos’è successo Leggi anche: “GF Vip 8”, esplode la rivolta: il pubblico non vuole quel personaggio tv nella Casa Piefrancesco Favino è finito al centro di una forte polemica ...