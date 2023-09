Ferrari | Sainz eroe per un giorno | il gesto lascia sbalorditi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Altalena di emozioni per Carlos: dopo la festa c’è la corsa tra le strade di Milano. Dopo la pole, un terzo posto, nel Gran Premio di Monza in una gara che l’ha visto partire primo fino al 15esimo giro, Carlosè stato vittima di un evento spiacevole. Dopo il terzo posto nello storico Gran Premio italiano, il pilota madrileno è rientrato a Milano dove è stato preso di mira da alcuni malviventi che hanno provato a derubarlo. Una rapina che hatoi tifosi del campione spagnolo. L’oggetto in questione è un orologio, un Richard Mille dal valore di oltre 500.000 euro, che ilsta è riuscito a recuperare. Dalla corsa in pista alla corsa in strada, l’altalena di emozioni di CarlosIl campione della, infatti, ha compiuto un ...

Terzo sul podio nel "weekend più bello della mia carriera" sorride. Nei 51 giri di Gp "ho ... Laè stata avversario duro, c'è enorme rispetto". Lo stesso che dimostra Leclerc, due ore dopo ...È racchiusa nella decima vittoria di fila di Max, un'impresa che mai nessuno aveva realizzato in più di 70 anni di Formula 1 e nel terzo posto di Carlosdavanti al mar Rossoche rende ...È il caso dellaa podio, primi degli altri per manifesta e acclarata superiorità di Max Verstappen e della Red Bull. Comunque, a loro modo, viste premesse, risultati stagionali e ...

Rapinare uno degli uomini più veloci al mondo, anche se al volante della Ferrari, non è stata una buona idea per tre uomini, inseguiti e bloccati dopo avere sottratto a Santz un Richard Mille. I tre c ...