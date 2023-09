Ferrari combattiva a Monza | ma contro Red Bull non basta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unache ha regalato qualche sussulto, finalmente, a tutti i tifosi. Nella gara casalinga di, Carlos Sainz ha ottenuto la pole position prima di terminare il Gran Premio al terzo posto. Podio meritato dopo la lotta finale, aspra ma corretta, avuta proprio con il compagno di team Charles Leclerc che fino all’ultimo ha provato a prendersi il gradino più basso della Top 3 lasciando con il fiato sospeso tifosi e muretto della Rossa di Maranello., le parole dei protagonisti dopo il Gran Premio d’Italia (Credit foto – Scuderiapagina Facebook)“È stata molto dura, non poteva essere più difficile – le parole di Carlos Sainz –. Ho fatto tutto il possibile. Abbiamo spinto al massimo per tenere le Reddietro, ho consumato tanto le gomme posteriori in entrambi gli ...