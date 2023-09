Federica Abbate annuncia il disco Canzoni per gli altri e la tracklist con Elisa

(Di lunedì 4 settembre 2023)l’uscita del suo primo album di ineditiper gli, anticipata dalla title track che vede la collaborazione conl’uscita del suo primo album di ineditiper gli, disponibile da venerdì 22 settembre per Carosello Records/Epic. Anticipa il nuovo progettografico l’omonima title track in collaborazione con, fuori dall’8 settembre su tutte le piattaforme digitali. Attivo da ora il pre-save dell’album. Il brano è stato scritto dalla stessainsieme a Jacopo Ettorre e Mattia “Cino” Cerri. Quest’ultimo ha curato la produzione con Francesco “Katoo” ...

Il più grande concorso musicale per musicisti emergenti, che nelle edizioni precedenti ha visto trionfare artisti come Mahmood,Carta, Ermal Meta,e molti altri, sarà nella ...... rapper, dj, band e musicisti emergenti d'Europa - che nelle edizioni precedenti, ha visto trionfare artisti come Mahmood,Carta, Ermal Meta, Chiara dello Iacovo,e molti ...... Rapper, Dj, Band e Musicisti emergenti d'europa, che nelle edizioni precedenti ha visto trionfare artisti come Mahmood,Carta, Ermal Meta, Chiara dello Iacovo,e molti altri,...

Federica Abbate torna con un brano in duetto con Elisa e annuncia ... All Music Italia

Federica Abbate annuncia l'uscita del suo primo album di inediti Canzoni per gli altri, disponibile da venerdì 22 settembre per Carosello Records/Epic. (ANSA) ...Il più grande concorso musicale per cantanti, rapper, dj, band e musicisti emergenti d’Europa, nelle edizioni precedenti ha visto trionfare artisti come Mahmood, Federica Carta, Ermal Meta, Chiara del ...