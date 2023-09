Favino | continua la polemica sui ruoli agli italiani Edoardo Pesce contrario | “Mi dissocio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 settembre 2023) A Veneziaa tenere banco lalanciata da Pierfrancescosuiattori. Una posizione che ha incassato consensi da esponenti del cinema nostrano come Pupi Avati, Edwige Fenech e Alessandro Siani, e qualche presa di distanze, come quella di Giorgio Tirabassi. Tra i contrari si è schierato, David di Donatello per Dogman. “Io mi. È un po’ come nel mio piccolo quando ho interpretato il mafioso Giovanni Brusca e un attore palermitano alla Vucciria se l’è presa con me che non ero siciliano”, ha detto a La Repubblica l’attore romano, a Venezia per presentare “El paraiso”, in concorso nella sezione Orizzonti. “Ho imparato il dialetto, il coach mi mandava delle frasi su cui ...