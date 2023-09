Favino | Assurdo che attori stranieri interpretino personaggi italiani Dopo Gucci | scippato anche Enzo Ferrari

Salvatores:ha ragione, certe icone vanno rispettate Fra i primi a commentare, il regista Gabriele Salvatores: " Credo cheabbia fatto bene a dire questa cosa però il problema è che la ...Intervista ad Edwige Fenech Cosa ne pensa della polemica sulle parole di(l'attore aveva detto che eraaccettare che attori stranieri facessero ferrari n.d.r)ha assolutamente ..."C'è un tema di appropriazione culturale, non si capisce perché, non io, ma attori di questo livello", ha detto, facendo riferimento ai colleghi di Adagio Toni Servillo, Adriano Giannini e ...

Favino: «Assurdo che attori stranieri interpretino ‘Ferrari’». La replica del produttore: «Non c’è uno star system italiano riconoscibile nel mondo» Rolling Stone Italia

Per l’attore è inaccettabile che attori stranieri vestano i panni di Ferrari, gli Usa non lo permettono per i personaggi americano ...L'attore, a Venezia80 con "Comandante", ha polemizzato contro la scelta di far interpretare personaggi italiani ad attori stranieri dopo l'Enzo ...