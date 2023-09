Faroukou Cissé in Serie A | l’ex Dortmund firma a parametro zero!

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il calciomercato inA non è ancora finito e continua a regalare sorprese. E’ ancora aperto il mercato degli svincolati, si tratta di calciatori senza squadra e contratto e liberi dire con altre squadre. E’ il caso anche di, calciatore classe 2004 e considerato di grande prospettiva. E’ un difensore centrale di piede destro, in grado di giocare all’occorrenza anche nel ruolo di terzino. E’ forte fisicamente e in marcatura, il suo punto di forza è anche il gioco aereo. Nelle ultime esperienze ha confermato i miglioramenti anche dal punto di vista tecnico e della personalità. La prima avventura è stata con i giovanissimi del Bayer Leverkusen, poi tutta la trafila al Borussiafino all’U19. Foto di Enrico Marcoz / Ansain ...

A sorpresa arriva un rinforzo per il Genoa dagli svincolati. Secondo il giornalista Fabrizio Romano,, difensore centrale (19 anni) svincolato cresciuto nelle fila del Borussia Dortmund e originario della Costa D'Avorio. Oltre alla posizione centrale, il giovane giocatore può essere ...